Ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz

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Nuevos enfrentamientos estallaron el viernes entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego oficial, en un momento en el que Washington sigue a la espera de una respuesta de Teherán a su última propuesta de paz para poner fin a la guerra.

Las tensiones también han aumentado en el frente libanés después de que el grupo proiraní Hezbolá afirmara haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a ataques israelíes.

El ejército estadounidense anunció el viernes que ha «neutralizado» con disparos dos buques con pabellón iraní que intentaban llegar a un puerto iraní en el golfo de Omán, «violando el bloqueo estadounidense» en vigor desde el 13 de abril.

La agencia iraní Fars dio cuenta de «enfrentamientos esporádicos» entre las fuerzas armadas de la república islámica y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz.

«Tras un periodo de cruce de disparos, los enfrentamientos han cesado por el momento y ha vuelto la calma», informó posteriormente la agencia Tasnim, citando a una fuente militar.

Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Estados Unidos de «violación flagrante» del alto el fuego, tras enfrentamientos entre los beligerantes horas antes.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Irán no debe controlar el estrecho de Ormuz, paso estratégico para los hidrocarburos cuyo bloqueo por parte de Teherán desde el inicio de la guerra ha sacudido la economía mundial y donde siguen bloqueados unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes.

Un mes después de la entrada en vigor del alto el fuego, Rubio afirmó que espera «a lo largo del día» una respuesta de los iraníes a una propuesta de paz, más allá de la tregua.

«Espero sinceramente que sea una oferta seria», declaró a los periodistas durante una visita a Roma.

«Seguimos nuestros propios procesos y no prestamos atención a esos plazos», respondió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal. Precisó que sigue en estudio.

Rubio ha instado a los europeos a que ayuden a Estados Unidos a garantizar la seguridad del paso por el estrecho. Por el momento se han negado a comprometerse mientras no se haya alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

– Marinos heridos y desaparecidos –

En otra iniciativa diplomática, el primer ministro de Catar se encuentra este viernes en Washington para hablar con el vicepresidente estadounidense JD Vance de Irán, pero también del gas, del que Doha era un gran exportador antes de la guerra, según una fuente cercana a las conversaciones.

El estrecho de Ormuz, por el que solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se ha convertido en un importante foco de tensiones desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por el ataque israelo-estadounidense contra Irán el 28 de febrero, que ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

Las fuerzas estadounidenses afirman haber «respondido» después de que tres de sus destructores lanzamisiles fueran atacados por «misiles, drones y pequeñas embarcaciones» iraníes cuando el jueves por la noche atravesaban el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán.

En Teherán, Baqai denunció «una violación flagrante del derecho internacional y del alto el fuego».

Un alto cargo iraní dio cuenta de diez marinos heridos y otros cinco desaparecidos tras un ataque estadounidense contra un carguero iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el ataque contra los buques estadounidenses de «nimiedad» y consideró que no tenía ninguna repercusión en el alto el fuego.

Sin embargo, estas tensiones han puesto fin a la caída de los precios del petróleo y han hecho que el Brent del Mar del Norte superara de nuevo los 100 dólares por barril.

– Sirenas de alerta en Israel –

En Líbano, cinco personas, entre ellas un socorrista, fallecieron en nuevos ataques israelíes el viernes, anunciaron el Ministerio de Salud y la Defensa Civil.

En Israel, las sirenas sonaron en varias ciudades del norte del país por primera vez desde el inicio de la precaria tregua en los combates entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, el 17 de abril.

«Se han detectado varios disparos», anunció el ejército israelí.

Hezbolá afirmó haber atacado una base al sur de Nahariya, en el norte de Israel.

Está previsto que los días 14 y 15 de mayo se celebren en Washington nuevas conversaciones entre ambos países, a las que se opone Hezbolá.

«Líbano espera de estas negociaciones tres objetivos fundamentales: consolidar el alto el fuego, lograr la retirada de Israel (…) y extender la plena soberanía del Estado sobre el territorio nacional», declaró el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Yusef Raggi.

El ejército israelí controla una franja de territorio en el sur del Líbano.

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