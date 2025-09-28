Atentan contra el domicilio de la fiscal de Corte de Uruguay y disparan sin dejar heridos

Montevideo, 28 sep (EFE).- Dos personas entraron este domingo en el domicilio de la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, quien dirige la Fiscalía del país sudamericano, y efectuaron disparos.

Según informó la prensa local, el hecho ocurrió en horas de la madrugada y no dejó personas heridas.

Tras conocerse la noticia, el expresidente Luis Lacalle Pou indicó en su cuenta de la red social X que se comunicó con el actual mandatario, Yamandú Orsi, para hablar del tema.

«Me comuniqué con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia», puntualizó.

La noticia generó de inmediato repercusión en el ámbito político y otros dirigentes también se expresaron en sus redes.

El senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó: «Todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político».

Por su parte, el senador del opositor Partido Nacional Javier García indicó que el hecho tiene una «gravedad institucional incalculable», al tiempo que el presidente de dicha fuerza política, Álvaro Delgado, calificó lo ocurrido como «un ataque directo a la institucionalidad democrática del país». EFE

