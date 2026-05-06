Australia da 45 millones de euros a nuevo centro para luchar contra el terrorismo digital

3 minutos

Sídney (Australia), 6 may (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este miércoles que incluirá una inversión de 74 millones de dólares australianos (45 millones de euros) en el próximo presupuesto para crear un centro nacional destinado a combatir el terrorismo violento y la radicalización en Internet, en respuesta al atentado de la playa de Bondi.

El ministro del Interior australiano, Tony Burke, reveló hoy la financiación para el proyecto, que se desplegará durante dos años y busca reforzar la capacidad de las autoridades frente a la creciente radicalización en entornos digitales.

El nuevo centro integrará a agentes de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) y de la Policía Federal Australiana (AFP), además de coordinar esfuerzos con fuerzas de seguridad estatales, territoriales y organismos internacionales, con el objetivo de detectar y neutralizar amenazas en línea.

Según el plan, investigadores especializados en contraterrorismo y analistas de inteligencia podrán vigilar espacios digitales de alto riesgo, evaluar amenazas creíbles y coordinar acciones para interrumpir actividades extremistas, incluidas operaciones encubiertas en plataformas y foros.

«La capacidad que siempre hemos tenido para vigilar a los extremistas en salas de reunión ahora se extiende a los chats», afirmó Burke al explicar el alcance de la iniciativa.

El refuerzo de las capacidades digitales pretende mejorar la respuesta de las autoridades ante individuos y redes que promueven la violencia o buscan captar a jóvenes vulnerables a través de Internet.

La medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo para endurecer la lucha contra el extremismo tras el ataque de Bondi, que elevó la preocupación sobre la seguridad interna y la influencia de ideologías violentas en el país.

La noticia se da a conocer también en la misma jornada en la que el Ejecutivo australiano confirmó que un grupo de 13 personas, incluidos mujeres y niños, vinculados al Estado Islámico (EI) y con ciudadanía australiana pretenden regresar a la nación austral, aunque sin detalles de cómo o cuándo se producirá el regreso.

El ministro del Interior, Tony Burke, señaló en un comunicado que las autoridades no brindarán asistencia al grupo, compuesto por 13 personas, cuatro mujeres y nueve menores, aunque advirtió que las agencias de seguridad están preparadas para su eventual llegada y que «una parte será detenida».

«Estas son personas que han tomado la terrible decisión de unirse a una organización terrorista peligrosa y de colocar a sus hijos en una situación indescriptible», afirmó Burke. EFE

emg/gad