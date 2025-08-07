The Swiss voice in the world since 1935

Australia indemniza a la mujer que pasó 20 años en la cárcel por la muerte de sus bebés

Bangkok, 7 ago (EFE).- Australia ha indemnizado con dos millones de dólares australianos (1,1 millones de euros) a Kathleen Folbigg, la mujer que fue absuelta en 2023 después de pasar 20 años en prisión por la muerte de sus cuatro bebés, informó este jueves la justicia australiana.

El fiscal general del estado de Nueva Gales del Sur, Michael Daley, confirmó hoy en un comunicado que el gobierno regional había aceptado indemnizar a Folbigg por los años de cárcel que cumplió tras ser condenada en 2003 por el asesinato de sus cuatro hijos, cuando éstos tenían entre 19 días y 18 meses.

El caso fue reabierto en 2021 gracias a una investigación coordinada por una científica española que vinculaba los decesos a fallos genéticos.

La revisión del proceso, realizada en julio de 2023, concluyó que existían «dudas razonables sobre la culpabilidad» de Folbigg y ordenó su puesta en libertad inmediata, mientras que en diciembre de ese año un tribunal anuló las condenas impuestas a la australiana.

Folbigg, de 58 años, reclamó el año pasado una compensación por el tiempo encarcelada.

«La decisión es el resultado de un examen exhaustivo y minucioso de los materiales y cuestiones planteados en la solicitud de la señora Folbigg y proporcionados por sus representantes legales», apunta el escrito oficial.

El fiscal general regional no dio hoy detalles sobre el monto, pero la abogada que representa a Folbigg, Rhanee Rego, cifró el pago en 2 millones de dólares australianos (alrededor de 1,3 millones de dólares estadounidenses o más de 1,1 millones de euros).

«Kathleen Folbigg pasó dos décadas en prisión, pero por su encarcelamiento injusto le han ofrecido dos millones de dólares» australianos, dijo en un comunicado Rego al señalar que el pago «no refleja la magnitud del dolor y el sufrimiento que ha soportado» la mujer, informa ABC.

Rego calificó como «injusta» esta compensación y señaló que la justicia australiana «había vuelto a fallar» a Folbigg.

En 1992, Australia indemnizó con 1,7 millones de dólares australianos (1,1 millones de dólares estadounidenses o 950.000 euros) a Lindy Chamberlain después de que esta fuera absuelta y tras pasar tres años de prisión por la muerte de su bebé de dos meses, que fue devorado por un dingo. EFE

