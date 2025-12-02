Australia podría incluir a LinkedIn y otras redes sociales en el veto a menores de 16

Sídney (Australia), 2 dic (EFE).- La ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, advirtió este martes que otras plataformas, como la red profesional LinkedIn, podrían sumarse a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre.

Durante una comparecencia en Adelaida (sur), Wells señaló que aplicaciones como Lemon8, similar a Instagram y actualmente no incluida en la medida, o LinkedIn, utilizada en gran medida para la búsqueda de trabajo, podrían incorporarse si un número significativo de menores migra hacia ellas.

«Estén atentos», dijo la ministra, refiriéndose a posibles nuevas inclusiones en el marco regulatorio, que ya incluye a las aplicaciones de Meta -Instagram, Facebook y Threads-, así como TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit y Kick.

Wells añadió que LinkedIn, por el momento, sigue siendo una plataforma exenta, aunque advirtió que si se detecta acoso en línea o algoritmos que afecten la salud mental y física de los jóvenes de entre 13 y 16 años, se actuará contra ella.

«Todas las plataformas están en aviso. Tenemos que ser ágiles y dinámicos», afirmó.

Australia aplicará a partir del 10 de diciembre una de las restricciones más estrictas del mundo en el acceso de niños a redes sociales, al prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en algunas plataformas, medida que ha generado un intenso debate entre especialistas, que discrepan sobre si los protege o los aísla y expone a mundos digitales menos supervisados. EFE

