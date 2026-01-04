Australia y N.Zelanda vigilan la situación en Venezuela tras la captura de Maduro por EEUU

Bangkok, 4 ene (EFE).- Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda indicaron este domingo que «vigilan» la situación en Venezuela, después de que Estados Unidos confirmara ataques militares sobre Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

«Instamos a todas las partes a apoyar el diálogo y la diplomacia para garantizar la estabilidad regional y evitar una escalada», apuntó en la red social X el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El líder de Camberra remarcó que desde hace tiempo el país ha expresado su «preocupación» por la situación en Venezuela, incluida «la necesidad de respetar los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».

Australia apoya «el derecho internacional y una transición pacífica y democrática en Venezuela que refleje la voluntad del pueblo venezolano», sentenció Albanese.

Por su parte, el ministro de Exteriores neozelandés, Winston Peters, dijo que su país está «preocupado y vigila de manera activa la evolución de la situación en Venezuela», al tiempo que espera «que todas las partes actúen conforme al derecho internacional».

«Nueva Zelanda apoya al pueblo venezolano en su búsqueda de un futuro justo, democrático y próspero», zanjó en X el ministro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala» en suelo venezolano y que Maduro y su esposa fueron «capturados y sacados por aire del país».

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Maduro aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.

El Gobierno de Venezuela, por su parte, solicitó ayer una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tras los bombardeos estadounidenses que, según Caracas, cayeron sobre infraestructuras civiles y militares en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua. EFE

