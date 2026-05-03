Austria expulsa a tres diplomáticos rusos por supuesto espionaje

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Viena, 3 may (EFE).- Las autoridades de Austria expulsaron hace unas dos semanas a tres diplomáticos rusos acusados de actividades de espionaje, informó este domingo la televisión pública austríaca ORF.

El embajador ruso en Viena fue citado a mediados de abril al Ministerio de Asuntos Exteriores austríaco para dar explicaciones sobre las extensas actividades de vigilancia que presuntamente se realizan en dos instalaciones de la embajada rusa en la capital austríaca.

La justicia austriaca abrió una investigación contra tres empleados de la embajada sospechosos de estar implicados en estas operaciones.

Sin embargo, Rusia no accedió a levantar su inmunidad diplomática dentro del plazo establecido, por lo que Austria optó por expulsarlos y los tres ya han abandonado el país.

Austria mantiene desde 1955 un estatus de neutralidad y no pertenece a la OTAN, aunque sí es miembro de la Unión Europea (UE).

Según ORF, las autoridades austriacas llevaban tiempo observando instalaciones de espionaje situadas en los tejados de la embajada rusa, en un edificio del centro de la ciudad y en un complejo residencial para diplomáticos rusos en la periferia de Viena.

Estas infraestructuras habrían permitido interceptar datos que organizaciones internacionales con sede en la capital transmiten a través de internet satelital.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Rusia está acusada de haber ampliado progresivamente estas instalaciones en Viena, considerada desde hace décadas un importante centro del espionaje internacional.

La legislación del país centroeuropeo solo prohíbe explícitamente el espionaje dirigido contra los intereses nacionales de Austria.

Viena alberga la tercera sede de Naciones Unidas, tras Nueva York y Ginebra.

Entre las organizaciones más destacadas figura el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de velar por la seguridad nuclear en el mundo.

La capital austríaca acoge además la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a la que pertenecen todos los países europeos, entre ellos Ucrania y Rusia, pero también Estados Unidos.

Desde el comienzo de la guerra, Austria ha expulsado a un total de 14 diplomáticos rusos, aunque unas 220 personas siguen acreditadas en distintas legaciones rusas en el país.

Citada por ORF, la ministra austríaca de Asuntos Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, afirmó que su gobierno está adoptando una línea más firme contra el espionaje en Austria y calificó de “inaceptable” el uso de la inmunidad diplomática para este tipo de actividades. EFE

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