Austria rechaza extraditar al empresario ucraniano Dmitro Firtach hacia EEUU

afp_tickers

2 minutos

La justicia austriaca rechazó extraditar hacia Estados Unidos al empresario ucraniano Dmitro Firtach, sospechoso de malversaciones, tras once años de batallas judiciales, indicó la corte de apelación de la capital este miércoles.

«El Tribunal de Apelación de Viena declaró inadmisible» el último recurso de la fiscalía en este caso lleno de giros inesperados, indicó la corte en un comunicado, precisando a AFP que «esta decisión», tomada el martes, era «definitiva».

El empresario, de 60 años, amasó su fortuna importando gas ruso a Ucrania, en colaboración con el gigante Gazprom, antes de diversificar sus actividades, que en 2004 se agruparon en el holding Group DF.

Es un antiguo colaborador del expresidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukóvich.

Desde 2014, no puede salir de Austria, donde posee bienes, debido a una orden de arresto internacional emitida por la justicia estadounidense.

Se le acusa del supuesto pago de varias decenas de millones de euros en sobornos en el marco de un proyecto de extracción minera en la India.

Viena se pronunció en contra de su extradición en 2015, al considerar que los cargos tenían motivaciones políticas.

En 2017, la justicia cambió de opinión tras los recursos presentados, una decisión que se confirmó en 2019 en apelación.

Firtach solicitó entonces la reapertura del procedimiento y presentó nuevos documentos y testimonios.

Los jueces rechazaron su solicitud en 2022, pero la aceptaron en apelación en 2023, anulando también la decisión de extradición de 2017.

Tras la reapertura del proceso, el tribunal de Viena finalmente declaró inadmisible la extradición en 2024.

La fiscalía se opuso, pero presentó su denuncia fuera de plazo, según el Tribunal de Apelación de Viena.

Si hubiera sido extraditado, Firtach, que niega las acusaciones, se habría enfrentado a varios años de prisión.

bg/oaa/sag/mb