Autoridades activan tercera contingencia ambiental por ozono de 2026 en el Valle de México

3 minutos

Ciudad de México, 15 feb (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) del Gobierno de México activó este domingo la tercera contingencia ambiental atmosférica por ozono de 2026 en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Esto para disminuir la exposición de la población al aire contaminado, el riesgo de afectación a la salud y reducir la generación de contaminantes.

La tercera contingencia ambiental por ozono llega tras las del 8 de enero y la del pasado 12 de febrero que se extendió hasta el sábado, cuando se suspendió, mientras que el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

En un comunicado, la Came informó que a las 17:00 hora local (23:00 GMT) de este domingo «se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, ubicadas en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, sur de la Ciudad de México.

La Came explicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México con base en los análisis meteorológicos más recientes, informó que «la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, mismo que se impone como reemplazo del que ayer se retiró».

«Y aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable, ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius. La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono», añadió.

En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental.

La institución recomendó a la población no exponerse a los picos de contaminación y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

También llamó a no llevar a cabo actividades cívicas, culturales y de recreo, en el citado horario; posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, y no fumar, especialmente en espacios cerrados.

La Came avisó que a las 20:00 hora local (02:00 GMT del lunes) informará si suspende o mantiene la contingencia, de mantenerla habrá restricción en la circulación de vehículos y operación de industrias. EFE

