Autoridades arrestan a 14 migrantes en los Cayos de Florida y liberan a ciudadana de EEUU

Miami (EE.UU.), 4 dic (EFE).- Catorce inmigrantes «indocumentados» fueron arrestados esta semana por las autoridades migratorias en los Cayos de Florida, y una mujer, que quedó grabada en un video que se viralizó cuando gritaba que era ciudadana tras ser detenida en su vehículo, fue liberada.

El video, captado por un periodista del Miami Herald, muestra a la mujer siendo sacada de un automóvil el miércoles por agentes migratorios en los Cayos de Florida, un archipiélago en el extremo sur del estado.

«Soy ciudadana de Estados Unidos, por favor ayúdenme», gritó después de que los agentes la obligaran a tirarse al suelo.

«Esto es injusto. ¿Por qué me están haciendo esto?», detalló el diario Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) la mujer se negó a bajar la ventanilla o identificarse durante una parada de tráfico.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con el apoyo de las Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP y la Policía de Carreteras de Florida, llevó a cabo esta semana operaciones de control migratorio en los Cayos de Florida.

Según el canal Local 10, un portavoz migratorio, explicó que la mujer conducía el automóvil de un «extranjero indocumentado» y «se negó a acatar las repetidas órdenes legales dadas por las fuerzas del orden para identificarse. Fue retirada del vehículo y retenida brevemente mientras se confirmaba su identidad, siendo liberada de inmediato una vez verificada».

El portavoz indicó que los 14 «extranjeros indocumentados» tenían antecedentes penales que incluían «violencia doméstica, agresión y reingreso ilegal tras deportación». EFE

