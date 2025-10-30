Autoridades mexicanas detienen en Sonora a integrante del grupo criminal Los Gigios

2 minutos

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este jueves, en Nogales, en el norteño estado de Sonora, a Martín de Jesús ‘N’, alias Tomate, y quien es integrante de la facción delictiva Los Gigios, relacionado con delitos contra la salud y quien contaba con una orden de aprehensión en su contra.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló en sus redes sociales que las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Marina (Semar).

En tanto, fuentes oficiales confirmaron a EFE que el sujeto arrestado está identificado como como Martín de Jesús Contreras Zepeda, alias Tomate, de 32 años, generador de violencia de tercer nivel de la célula delictiva Los Gigios, a quien le aseguraron 31 dosis de metanfetaminas.

“A este grupo delictivo se le relaciona con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de secuestro y homicidios en contra de grupos antagónicos a Los Gigios, también conocidos como Demonios-Mayos, con vínculos a Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco”, señalaron las fuentes.

En un comunicado aparte, la SSPC sostuvo que el detenido era un objetivo prioritario del Gobierno federal y tenía sus zona de operación en el municipio de Nogales, Sonora.

Al realizar recorridos de reconocimiento, ubicaron al objetivo, al cual le marcaron el alto y le hallaron dosis de droga, por lo anterior Martín ‘N’ fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Semar, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado, Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

El Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- se han detenido a más de 8.517 personas y se han confiscado casi 107 toneladas de droga, entre ellas 494 kilogramos de fentanilo. EFE

csr/gpv