Autoridades mexicanas identifican a dos mineros rescatados en Pasta de Conchos

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este miércoles de la plena identificación de los restos de dos mineros rescatados en Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila (norte), a casi 20 años de la explosión en la mina ocurrida en 2006.

En un comunicado, las instituciones que integran el Mando Unificado en Pasta de Conchos señalaron que notificaron a las familias la identificación de José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, correspondientes a los rescates número 24 y 25 en los trabajos de búsqueda encabezados por la CFE.

La CFE añadió que, a partir de ahora, avanzará el protocolo establecido para el reconocimiento y la entrega digna de los restos a sus familiares, con acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “en todo momento” y hasta el destino final, como ocurrió en los 23 casos anteriores.

El proceso cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), el Gobierno de Coahuila y gobiernos municipales de la región carbonífera, detalló el comunicado.

De acuerdo con la CFE, las tareas se mantienen bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el compromiso de los titulares del Mando Unificado, ratificado ante las familias el pasado 20 de febrero, para continuar la búsqueda y rescate de los restos de 38 mineros aún pendientes “con transparencia, seguridad y participación de la comunidad”.

La identificación se dio en el marco del vigésimo aniversario de la explosión del 19 de febrero de 2006, cuando 65 mineros quedaron atrapados en Pasta de Conchos.

Antes, las autoridades mexicanas habían informado que la STPS había reportado la recuperación de restos de 25 mineros, de los cuales 23 ya habían sido identificados y entregados a sus familias.

Sheinbaum reiteró el 20 de febrero su compromiso de no detener los trabajos hasta localizar a los mineros pendientes, y presentó el llamado “Plan de Justicia en Pasta de Conchos”, orientado a mantener el rescate y dar apoyo y reparación a las familias de las víctimas.

El 19 de febrero de 2006, 65 mineros quedaron atrapados tras una explosión en la mina Pasta de Conchos, y durante años, sus familias denunciaron abandono y exigieron la recuperación de los cuerpos, así como justicia por las presuntas fallas de seguridad en la mina.

En 2019, el gobierno de López Obrador anunció la reanudación de los trabajos de búsqueda y recuperación, y en julio del 2024, se informó de la identificación del primer cuerpo rescatado en esta mina.

En septiembre de 2024, tanto Sheinbaum como López Obrador firmaron un acuerdo para garantizar la continuidad del rescate de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos. EFE

