Autoridades renombran por un día una ciudad rusa como homenaje a Stalin

Moscú, 12 dic (EFE).- Las autoridades de la ciudad de Novomoskovsk, en la región rusa de Tula, renombraron por un día la urbe en honor a Stalin con el nombre de Stalinogorska, de acuerdo con la toponimia de la época soviética.

«Hoy, los habitantes de Novomoskovsk celebran una fecha importante en la historia de nuestra heroica ciudad. Se cumplen 84 años desde la liberación de Stalinogorsk de los invasores nazis», escribió la administración de la ciudad en su canal de Telegram.

Para conmemorar la fecha, a Novomoskovsk le devolvieron su «nombre histórico», agrega el mensaje.

«El día 12 de diciembre Novomoskovsk se convierte en Stalinogorsk», anunciaron en la alcaldía.

Stalinogorsk pasó a llamarse Novomoskovsk en 1961, ocho años después de la muerte de Iósif Stalin.

Hasta 1933, la localidad, que ahora tiene más de 115.000 habitantes, se llamaba Bobriki y era considerado un pueblo.

Desde la llegada al poder del actual presidente ruso, Vladímir Putin, en el país se han instalado aproximadamente un centenar de monumentos en honor de Stalin, tendencia que se aceleró desde la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.

En los últimos años el jefe del Kremlin ha defendido la figura de Stalin y criticado al fundador de la URSS, Vladímir Lenin, por poner las bases legales para la desintegración de la Unión Soviética.

Los comunistas rusos dieron hace unos días un paso más en la rehabilitación de Stalin al condenar las críticas al culto a la personalidad del líder soviético vertidas en 1956 durante el histórico XX congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética.

El Partido Comunista de Rusia aprobó durante su congreso una resolución en la que tacha de «erróneo y políticamente sesgado» el informe presentado el 25 de febrero de 1956 por el entonces secretario general, Nikita Jruschov.

En el XX congreso del PCUS Jruschov acusó a Stalin de promover el culto a la personalidad, de romper el principio de decisiones colegiadas en el seno del partido y de ser responsable personalmente de la represión y deportación de millones de personas.EFE

