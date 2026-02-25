Autoridades ucranianas informan de dos nuevos ataques a reclutadores militares

Kiev, 25 feb (EFE).- Los centros militares de reclutamiento de las regiones ucranianas de Lutsk y Dnipropetrovsk han informado en las últimas horas de dos ataques armados contra dos de sus patrullas.

En la ciudad de Lutsk -que es capital de la región homónima del noroeste de Ucrania- un ciudadano efectuó múltiples disparos con un arma contra los integrantes de una de las patrullas que trabajan en las calles de los municipios de toda Ucrania buscando a varones en edad militar que no se han registrado en la lista de movilizables.

Ninguno de los reclutadores resultó herido y el hombre que les disparó fue detenido por los militares y entregado a la Policía.

En la ciudad de Krivi Rig de la región de Dnipropetrovsk, en la zona centro-este de Ucrania, el centro de reclutamiento regional ha informado de un ataque por parte de varios ciudadanos a su personal que se ha saldado con el acuchillamiento de uno de los militares reclutadores.

El militar tuvo que ser hospitalizado por la herida.

Los agresores eran un grupo de transeúntes que se enfrentaron a los militares para defender a otro ciudadano que estaba siendo retenido por no haber cumplido con su obligación de registrarse ante las autoridades para poder ser llamado a filas.

Incidentes como éste son habituales, donde las patrullas de reclutadores paran constantemente en las calles a los varones que aparentan tener edad militar para comprobar que están registrados y pueden ser movilizados.

En algunos casos, quienes no tienen sus papeles al día son llevados directamente a centros de reclutamiento donde se tramita su movilización. Tras recibir un entrenamiento de varias semanas algunos de ellos son enviados a combatir a la guerra.

Muchos de estos varones acaban luchando en el frente y en ocasiones desertando.

Ucrania necesita más personal para hacer frente a la desventaja numérica respecto a Rusia, que recluta cada mes a más de 30.000 nuevos soldados atraídos por el sueldo que paga el Ejército.

Según las autoridades ucranianas, unos dos millones de ucranianos hombres viven escondidos de las autoridades por no haberse registrado en la lista de movilizables. EFE

