Avanzan los juicios contra los manifestantes de las protestas juveniles en Marruecos

Rabat, 6 oct (EFE).- La convocatoria de movilizaciones juveniles del movimiento GENZ212 se repite este lunes en más de una veintena de ciudades marroquíes, mientras avanzan los juicios contra los manifestantes con mas de 100 personas procesadas y en detención preventiva, según organizaciones civiles consultadas por EFE.

Nuevas audiencias se celebrarán a partir de mañana martes en el Tribunal de Primera Instancia de Rabat, según informó este lunes la abogada Sara Soujar en su cuenta en Facebook, señalando que habrá vistas en otras ciudades del país.

Según un informe preliminar de la asociación Espacio Marroquí de Derechos Humanos, más de 100 personas serán procesadas en prisión preventiva en al menos ocho ciudades, otras 264 se encuentran en libertad condicional y se archivó el caso de otras 29.

El informe incluye datos de los casos documentados por la asociación en ocho ciudades (Rabat, Casablanca, Uchda, Temara, Berkan, Meknes, Tarudant y Safi) de las personas que fueron detenidas en las protestas entre el 29 de septiembre y 4 de octubre pasados.

«Exigimos a las autoridades marroquíes la liberación de todos los presos políticos y activistas sociales, tanto los antiguos como los nuevos. Hasta la fecha, más de 500 detenidos, incluidos más de 100 menores, han sido presentados ante la Fiscalía por expresar sus opiniones de forma pacífica y responsable», dijo este lunes a EFE el abogado Mohamed Nouini, también presidente de la asociación Espacio Marroquí de Derechos Humanos.

Nouni dijo que decenas de abogados se presentaron como voluntarios para defender a los manifestantes procesados tanto en Rabat como en Casablanca y otras ciudades.

Las protestas juveniles comenzaron el sábado 28 de septiembre convocadas por un grupo anónimo autodenominado «GENZ212» que dijo estar compuesto por jóvenes de la generación Z que reclaman mejoras en los servicios de sanidad y educación, la lucha contra la corrupción y oportunidades laborales para los jóvenes.

Las protestas se celebraban desde entonces de manera diaria aunque tuvieron al margen incidentes con disturbios y actos de violencia en las noches del martes y miércoles pasados que causaron la muerte de tres personas y cientos de heridos, la mayoría de ellos efectivos de las fuerzas de seguridad, según datos oficiales.

Según los observadores, las manifestaciones se produjeron en un contexto de malestar social por la muerte de ocho mujeres embarazas en un mes en el hospital Hassan II de Agadir, en el sur del país.

El Ministerio de Sanidad marroquí dijo este lunes en un comunicado que remitió ante la justicia y suspende temporalmente a los implicados.

«El Ministerio de Sanidad anuncia que ha concluido las investigaciones realizadas por su Inspección General en relación con las muertes registradas en un hospital público de Agadir. El informe de este caso se ha remitido al fiscal competente. Asimismo, se ha decidido suspender temporalmente a los implicados a la espera de que concluyan las investigaciones judiciales y administrativas en curso», se lee la nota. EFE

