Avión del primer ministro armenio no pudo aterrizar en Moscú por ataque de drones de Kiev

Tiflis, 11 dic (EFE).- El avión del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, no pudo aterrizar esta madrugada en Moscú, adonde el político se dirigía para una reunión, debido a un ataque masivo de drones de Ucrania que obligó a cerrar los aeropuertos capitalinos, informaron fuentes armenias.

«El avión gubernamental del primer ministro Nikol Pashinián no aterrizó en Moscú durante la noche pasada debido al cierre temporal del espacio aéreo de la ciudad», escribió en Facebook la portavoz del político armenio, Nazeli Bagdasarián.

Bagdasarián agregó que la aeronave tuvo que ser redirigida a San Petersburgo, donde tomó tierra sin contratiempos.

Más tarde, el avión de Pashinián despegó del aeropuerto Púlkovo de la segunda ciudad rusa con dirección a Moscú y ahora el jefe del Gobierno armenio ya se encuentra en la capital rusa, confirmaron fuentes oficiales.

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la pasada noche 287 drones ucranianos en el marco del segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa tras marzo pasado.

Solo en las inmediaciones de Moscú fueron neutralizados una cuarentena de drones, confirmaron las autoridades.EFE

