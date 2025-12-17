Aviación de Flota del Norte rusa practica repostaje en vuelo en condiciones de noche polar

The Swiss voice in the world since 1935
Moscú, 17 dic (EFE).- La aviación de la Flota del Norte de la Armada Rusa efectuó hoy prácticas de repostaje de combustible en vuelo en condiciones extremas del Ártico y la noche polar, según informó el servicio de prensa de esta fuerza naval rusa.

«Las tripulaciones de bombarderos Su-24M del cuerpo aéreo mixto de la Flota del Norte (…) efectuaron una de las maniobras más difíciles de la preparación de pilotos: el repostaje de combustible en vuelo (…) Los ejercicios de llevaron a cabo en condiciones de la noche polar y las adversas condiciones meteorológicas del extremo norte», señaló el mando castrense, citado por la agencia TASS.

Según la Flota del Norte, «las tripulaciones de los bombarderos Su-24M efectuaron el acercamiento y el acople con los conos de repostaje del avión cisterna Il-78».

La entidad subrayó que los pilotos cumplieron exitosamente la misión encomendada, que les permite «incrementar considerablemente el radio de acción, el tiempo de estancia en el aire y por tanto, amplía las posibilidades de cumplimiento de misiones».

Pese a dedicar sus principales esfuerzos militares a la guerra en Ucrania, Rusia continúa efectuando periódicamente ejercicios y vuelos de patrulla sobre aguas internacionales.EFE

