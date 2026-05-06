Ayuso asegura que Sheinbaum utiliza su visita a México para “dividir y enfrentar”

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Ciudad de México, 6 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este miércoles que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, está utilizando su presencia en el país “para dividir y enfrentar”, pese a que “jamás» ha «hablado de ella”, argumentó, en un contexto de choques entre ambas líderes en los últimos días.

«Es cierto que también la presidenta digamos que ha intentado a lo largo de estos días utilizar mi presencia para dividir, para enfrentar, cuando jamás he hablando de ella», subrayó en el Teatro Morelos del estado de Aguascalientes, centro de México.

La gobernante madrileña sostuvo que no ha mencionado a Sheinbaum en sus discursos porque “tengo respeto a la persona que ha sido elegida en las urnas” y por “el expreso deseo del pueblo de México”.

“Del mismo modo que respeto su presencia cuando va a España”, afirmó, al referirse a la visita de la titular del Ejecutivo a Barcelona en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en la que se escenificó la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Puede estar o no de acuerdo con las ideas y con lo que defiende cada uno, pero el respeto, la amabilidad, el saber ser hospitalario creo que está por encima de todo, porque además nadie puede hablar en nombre de todo”, agregó.

Ayuso respondía así a Sheinbaum, quien arremetió contra la mandataria del Partido Popular (PP) por reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés durante su estancia en Ciudad de México.

«¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues si están medio trasnochados, ¿no?”, señaló la mandataria mexicana.

Por su parte, Ayuso dijo que en política “hay que combatir las ideas, pero no a las personas” y que, aunque intenten “manipular y retorcer sus palabras”, viene en libertad a México, pese a las amenazas que ha recibido.

Advirtió, además, que cuando “los proyectos políticos se creen por encima de la ley” ocurre “la llamada revolución, que no es más que tiranía, pobreza y miseria y así es cómo se han arruinado naciones enteras”.

Ayuso estará en México hasta el 12 de mayo, aunque su recorrido en el país ya ha desatado polémicas por encabezar un homenaje a Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el gobierno oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su estancia en Aguascalientes, Ayuso sostendrá un encuentro con los gobernadores de los estados de Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, todos ellos del PAN.

La gira de la presidenta madrileña, que tiene contemplada una parada en la Riviera Maya (sur) por la próxima celebración de los Premios Platino el fin de semana, concluirá en Monterrey (norte de México). EFE

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