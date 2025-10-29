Bélgica investiga la aparición de drones sobre una base militar

Bruselas, 29 oct (EFE).- Bélgica está investigando la aparición de drones en la base militar de Marche-en-Famenne (en el sur del país) en la noche del pasado sábado, informó este miércoles el ministro de Defensaa, Theo Francken.

«El sábado por la noche, los guardias de Marche-en-Famenne observaron varios drones sobrevolando zonas cruciales del cuartel general de nuestra brigada militar durante un periodo de tiempo prolongado», dijo Francken en un mensaje en redes sociales.

El ministro no dio detalles sobre el origen de los aparatos no tripulados, pero aseguro que «no fue obra de aficionados, sino de pilotos de drones experimentados» y señaló que tras avistarlos, «se siguieron los procedimientos correctamente».

Tanto la Policía como el Servicio General de Inteligencia y Seguridad de Bélgica están investigando lo ocurrido, dijo el ministro.

«El sobrevuelo de drones sobre bases militares está terminantemente prohibido. Debemos ser capaces de derribarlos», escribió Francken.

Se trata del segundo incidente de este tipo en menos de un mes, pues a principios de octubre se detectaron también drones en la base militar belga de Elsenborn, cerca de la frontera de Bélgica con Alemania. EFE

