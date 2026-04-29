Bélgica pide a sus ciudadanos en Mali que abandonen «inmediatamente» el país

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Bruselas, 29 abr (EFE).- Las autoridades belgas han instado este miércoles a sus ciudadanos en Mali a abandonar «inmediatamente» el país y han desaconsejado «encarecidamente» toda visita al mismo, ante la peligrosa situación de seguridad.

«Se insta a los ciudadanos belgas a abandonar Malí de inmediato y se desaconseja encarecidamente cualquier viaje a este país de África Occidental», indicó el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores de Bélgica en un comunicado.

«El Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores recomienda a los viajeros que consulten con su aerolínea para confirmar que su vuelo sigue programado. Se desaconseja totalmente salir de Malí por carretera», señala el comunicado del Ministerio belga.

A quienes decidan permanecer en el país, les recuerda que «deben limitar estrictamente sus desplazamientos, respetar el toque de queda y contactar con la embajada en caso de emergencia».

También se les anima a registrarse en la plataforma Travellers Online.

La amplia ofensiva de los yihadistas y los independentistas del norte en los últimos días ha agravado la situación de seguridad en Mali, país azotado por la actividad terrorista de grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI) y los ataques en el norte de los separatistas del FLA.

La capital, Bamako, y varias localidades fueron objeto el sábado de intensos ataques simultáneos coordinados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, que culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte). EFE

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