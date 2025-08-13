Bajo control todos los incendios en Turquía pero sigue alto el riesgo de más fuegos

2 minutos

Ankara, 13 ago (EFE).- Los equipos de extinción han logrado controlar este miércoles todos los incendios que llevaban tres días activos en ocho provincias de Turquía, el último declarado ayer en la región mediterránea de Esmirna, mientras que el Gobierno advierte de que las altas temperaturas y el calor mantiene elevado el riesgo de más fuegos.

El ministro de Agricultura, İbrahim Yumaklı, indicó este miércoles que el fuego que se declaró ayer en Buca, en la zona de Esmirna, ya está bajo control.

El incendio se originó en un minibus que comenzó a arder cerca de una zona boscosa por la que se extendió rápidamente, hasta provocar incluso el cierre del aeropuerto de Esmirna, la tercera ciudad más poblada de Turquía.

El ministro ha pedido precaución a los ciudadanos para evitar la aparición de más fuegos.

«Aunque nuestras operaciones de enfriamiento continúan sin interrupción, vuelvo a recordarles a todos que nuestra mayor fortaleza es prevenir que se produzcan incendios», señaló en un comunicado.

En esa nota, se recuerda que el viento seguirá soplando fuerte los próximos días y las temperaturas serán elevadas, por lo que se pide precaución a la hora, por ejemplo, de organizar pícnics al aire libre en zonas boscosas.

Los equipos forestales y de la Gendarmería han intensificado las patrullas en las zonas de alto riesgo en todo el país, han instalado señales de advertencia en las entradas de los bosques y han restringido el acceso de vehículos y peatones a determinadas zonas sensibles.

Un total de quince personas que trabajaban en labores de extinción han muerto desde comienzos de julio, la última al volcar un camión de bomberos este miércoles en la provincia de Adana.EFE

