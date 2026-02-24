Banco Latinoamericano de Comercio busca establecer oficina en República Dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 23 feb (EFE).- República Dominicana y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) suscribieron este lunes una declaración conjunta de intención dirigida a que la entidad financiera regional, con sede principal en Panamá, establezca una oficina en el país.

La Cancillería dominicana informó en un comunicado que las partes resaltaron los vínculos de amistad y cooperación que unen a República Dominicana con el Bladex desde su fundación en 1979 por 23 países de América Latina y el Caribe.

«República Dominicana participa como accionista fundador a través del (estatal) Banco de Reservas, reafirmando así su compromiso histórico con la misión de la institución de impulsar el comercio exterior y el desarrollo regional», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El organismo agregó que se espera fortalecer los lazos de cooperación existentes, promoviendo iniciativas orientadas a impulsar las inversiones y el financiamiento al comercio exterior, así como explorar mecanismos que favorezcan la integración económica regional y el desarrollo sostenible.

El Gobierno dominicano reiteró su compromiso en fortalecer los vínculos institucionales con Bladex, convencido de que la eventual formalización del acuerdo contribuirá «significativamente» a consolidar la presencia de la entidad en el país y a fomentar nuevas oportunidades de apoyo al desarrollo económico nacional y regional.

La declaración fue firmada por el viceministro dominicano para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández, y el presidente ejecutivo del Bladex, el venezolano Jorge Salas Taurel. EFE

