The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bangladés fija las elecciones en febrero de 2026 para poner fin a un año de transición

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva Delhi, 11 dic (EFE).- Bangladés celebrará sus elecciones generales el 12 de febrero de 2026, según confirmó este jueves a EFE una fuente de la oficina del jefe de Gobierno interino, Muhammad Yunus, concretando la fecha de los comicios que pondrán fin a un año de transición tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

«Las elecciones de Bangladesh se celebrarán el 12 de febrero de 2026», confirmó a EFE el portavoz del Gobierno interino Azad Majumder. EFE

mtv-igr/ jfu

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR