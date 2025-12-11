Bangladés fija las elecciones en febrero de 2026 para poner fin a un año de transición

Nueva Delhi, 11 dic (EFE).- Bangladés celebrará sus elecciones generales el 12 de febrero de 2026, según confirmó este jueves a EFE una fuente de la oficina del jefe de Gobierno interino, Muhammad Yunus, concretando la fecha de los comicios que pondrán fin a un año de transición tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

«Las elecciones de Bangladesh se celebrarán el 12 de febrero de 2026», confirmó a EFE el portavoz del Gobierno interino Azad Majumder. EFE

