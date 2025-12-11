Bangladés fija las elecciones en febrero de 2026 para poner fin a un año de transición

2 minutos

Nueva Delhi, 11 dic (EFE).- Bangladés celebrará sus elecciones generales el 12 de febrero de 2026, según confirmó este jueves a EFE una fuente de la oficina del jefe de Gobierno interino, Muhammad Yunus, concretando la fecha de los comicios que pondrán fin a un año de transición tras el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

«Las elecciones de Bangladesh se celebrarán el 12 de febrero de 2026», confirmó a EFE el portavoz del Gobierno interino Azad Majumder.

El anuncio del calendario electoral fue recibido con felicitaciones del jefe de Gobierno interino, Muhammad Yunus. El premio Nobel de la Paz afirmó que los votantes no solo elegirán un nuevo parlamento, sino que también participarán en un referéndum para ratificar las profundas reformas constitucionales destinadas a desmantelar el autoritarismo.

“Con el anuncio de este calendario, el camino democrático de Bangladés ha alcanzado un hito importante. Tras el histórico levantamiento popular, el país avanza por una nueva senda; estas elecciones y el referéndum reforzarán esta trayectoria, priorizarán la voluntad del pueblo”, dijo en un comunicado hecho tras el anuncio.

Estas reformas incluyen la limitación de los mandatos del primer ministro y la creación de una segunda cámara parlamentaria para reforzar los contrapesos del poder. Yunus se comprometió a que el gobierno interino proveerá todo el apoyo necesario para asegurar que los comicios se lleven a cabo de manera «festiva, participativa y totalmente justa».

El actual líder interino ha declarado previamente que no tiene intenciones de presentarse a los comicios, posicionando a su Gobierno como un simple facilitador de la democracia.

La contienda se celebrará en un contexto político sin precedentes. La ex primera ministra Sheikh Hasina se encuentra huida del país, mientras que la Liga Awami, el antiguo partido gobernante, fue proscrito por el gobierno interino.

El Levantamiento de Julio de 2024, que forzó la dimisión de Hasina tras quince años en el poder, fue una ola de descontento nacional que dejó un saldo de más de 400 personas fallecidas, según estimaciones de la ONU. EFE

