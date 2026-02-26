Barcelona va contra Cuenca en Ecuador tras eliminar a Argentinos Juniors de Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 26 feb (EFE).- El Barcelona, de Guayaquil, irá el próximo sábado contra el Deportivo Cuenca por la segunda fecha de la liga ecuatoriana, tras eliminar ayer, miércoles, al Argentinos Juniors y acceder a la tercera fase previa de la Copa Libertadores de América.

Con pocas probabilidades y con un cúmulo de esperanza el cuadro barcelonista dio un paso fundamental para la actual temporada futbolística local e internacional, pues cerró en Ecuador el año 2025 en el tercer puesto que, para sus exigentes fanáticos, fue un fracaso.

En la actual liga ecuatoriana ganó con angustias por 1-0 en la primera fecha al Técnico Universitario, pero el despertar futbolístico en la Libertadores lo catapulta para salir por una mejor actuación contra el Deportivo Cuenca al mando del técnico venezolano César Farías.

Por su parte, Emelec de Guayaquil reaparecerá en el campeonato ecuatoriano con el afán de capear el temporal que lo dejó el año pasado a un paso de perder la categoría, comandado este año por el técnico uruguayo Vicente Sánchez en el partido contra el Delfín.

Las dificultades administrativas, económicas y futbolísticas en las recientes temporadas fueron de terror para los fanáticos del Emelec, que vieron a su equipo ser castigado hasta con diez prohibiciones desde la FIFA para habilitar a los jugadores contratados esta temporada.

En la primera jornada de la Liga Pro, el Emelec debió visitar a Universidad Católica, pero el partido fue suspendido desde la organización del torneo, en una decisión considerada polémica en Ecuador, y para el partido ante Delfín tenía hasta ayer, miércoles, una última prohibición.

Si los directivos, recién electos para administrar el equipo, logran superar la última suspensión hasta este viernes y habilitan a toda la plantilla, debutarían los argentinos Ignacio Guerrico, Francisco Pizzini, Luca Klimowicz; los uruguayos Gonzalo Nápoli, José Neris y el panameño Víctor Griffith.

Por su parte, el Delfín ganó el pasado domingo con las justas por 1-0 en la primera fecha al Deportivo Cuenca.

Entretanto el Independiente del Valle, campeón local del año pasado visitará al Manta, tras la victoria por 2-0 de la semana pasada sobre el Guayaquil City, haciendo gala de una gran solvencia futbolística que lo pinta como gran favorito para retener el título.

El Independiente del Valle dispondrá de figuras como los argentinos el extremo derecho Matías Perelló, el portero Guido Villar, el defensa Mateo Carabajal y en ataque tendrá al paraguayo Carlos González.

Otro de los cuadros que brilla por el título es Liga de Quito que recibirá al Macará, con figuras como el haitiano Ricardo Adé, el chileno Fernando Cornejo, el boliviano Gabriel Villamil, el peruano Jesús Pretell y los atacantes, el paraguayo Rodney Redes y el brasileño Deyverson.

– Partidos de la segunda jornada de la liga ecuatoriana:

. Viernes 27: Técnico Universitario-Orense.

. Sábado 28: Leones-Libertad; Guayaquil City-Aucas y Emelec-Delfín.

. Domingo 1: Liga de Quito-Macará; Mushuc Runa-Universidad Católica y Deportivo Cuenca-Barcelona.

. Lunes 2: Manta-Independiente del Valle. EFE

