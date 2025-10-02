The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bares de Washington ofrecen ofertas para empleados federales afectados por el cierre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 1 oct (EFE).- Diversos bares y cafeterías de Washington D.C. ofrecen bajos precios y ofertas especiales en bebidas y comida para los trabajadores federales afectados por el cierre de Gobierno que inició este miércoles.

Un bar ubicado a pocas cuadras del Capitolio creó la ‘Hora Infeliz’ para ofrecer a los trabajadores federales, que presenten su licencia, diversas bebidas como ponche de leche, cocteles o cervezas de barril a precios más bajos entre los seis y los diez dólares.

Otro bar creó el trago ‘Suspensión-Rita’, en referencia a la paralización temporal de los puestos de trabajo y la ofrece a los afectados por diez dólares, así como un platillo de pan con queso fundido por cinco dólares.

Más de una decena de establecimientos se han unido a la iniciativa ofreciendo bebidas y platillos diversos por menos de seis dólares para los trabajadores federales que muestren sus credenciales.

El cierre de Gobierno que inició este miércoles, y que se extenderá al menos hasta el viernes debido a receso en el Senado, ha dejado 1,4 millones de trabajadores afectados: 700.000 de ellos suspendidos y el resto trabajando sin salario. EFE

dte/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR