BBC se disculpa con empleados que no pudieron quejarse de la conducta de Russell Brand

Londres, 30 ene (EFE).- La BBC se disculpó con aquellos empleados que en su momento se sintieron incapaces de elevar quejas sobre la conducta del actor y cómico británico Russell Brand, acusado en 2023 por varias mujeres de agresiones sexuales, violaciones y maltrato emocional al pensar que este «siempre se saldría con la suya».

El presentador, de 49 años, ha negado siempre las varias alegaciones presentadas contra él y ha sostenido que todas sus relaciones sexuales fueron «siempre absolutamente consentidas».

En septiembre de 2023, una investigación conjunta llevada a cabo por los periódicos The Sunday Times, The Times y la cadena Channel 4 mostró que cuatro mujeres habían acusado a Brand de agresiones sexuales cometidas entre 2006 y 2013.

La revisión acometida por el director de quejas de la BBC, Peter Johnston, reveló hoy que investigó ocho quejas sobre Brand y solo una de ellas fue elevada de manera formal ante el canal público.

«Estoy agradecido a quienes han venido a hablar conmigo y con mi equipo y me he disculpado en nombre de la BBC ante quienes han resultado afectados de manera más directa por lo he documentado aquí», señaló.

Johnston apuntó que en su pesquisa observó que si bien «la cultura que imperaba entonces sin duda influyó en lo que era aceptable o tolerado», encontró «que varias personas se sintieron preocupadas por el comportamiento de Russell Brand, y fueron incapaces de plantearlo entonces».

«Muchos de los que fueron entrevistados creían, con o sin razón, que Russell Brand siempre se saldría con la suya y, por ello, guardaron silencio, y tengo en cuenta que una queja que se presentó en 2007 no fue abordada de manera efectiva cuando se planteó», agregó.

También indicó que «la revisión consideró que de ocho quejas por mala conducta sobre Russell Brand, solo dos de ellas fueron realizadas cuando éste estaba involucrado con la BBC, una de manera formal y otra informal».

«Es muy preocupante que algunos de estos individuos se sintieran incapaces de elevar inquietudes sobre el comportamiento de Russell Brand en ese momento, y la BBC se ha disculpado con ellos como parte de esta revisión», dijo. EFE

