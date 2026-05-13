Belgrano y Argentinos ganan sus partidos y se citan en semifinales

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Buenos Aires, 12 may (EFE).- Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors ganaron como locales sus respectivos duelos de cuartos de final y animarán el sábado próximo una de las semifinales del Torneo Apertura.

Luego de ganar el clásico en octavos de final ante Talleres, Belgrano se impuso por 2-0 a ante Unión de Santa Fe con los goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes para alimentar el sueño de lograr el primer título de su historia en la era profesional.

Argentinos Juniors, en tanto, luego de eliminar a Lanús en la instancia previa, tuvo que trabajar para imponerse a segundo turno por 1-0 ante Huracán con gol de Tomás Molina.

De esta manera, el próximo sábado Argentinos Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en el Estadio Diego Armando Maradona en busca de ser el primer finalista de este Torneo Apertura.

Este miércoles se definirán los animadores de la otra semifinal del domingo con los cruces de cuartos de final: a primer turno Rosario Central recibirá a Racing Club y por la noche River Plate será el anfitrión de Gimnasia y Esgrima la Plata.

La final del Torneo Apertura se disputará el próximo sábado 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. EFE

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