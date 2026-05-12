Ben Kingsley, Max Minghella y Pekka Strang se suman al elenco de ‘The White Lotus’

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Los Ángeles (EE.UU.), 11 may (EFE).- El ganador al Óscar Ben Kingsley, Max Minghella (‘The Handmaid’s Tale’) y Pekka Strang (‘Tom of Finland’) se han sumado al elenco de la cuarta temporada de ‘The White Lotus’, según informó este lunes el medio especializado Variety.

La serie de Mike White, ganadora de múltiples premios Emmy, comenzó el rodaje en abril, en la Costa Azul francesa, con ubicaciones como Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, además de algunas escenas en París.

La nueva entrega seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel durante una semana en el Festival de Cine de Cannes, uno de los más relevantes de la industria cinematográfica.

De acuerdo con la misma publicación, el elenco se dividirá en dos equipos de filmación rivales que competirán en el prestigioso festival: uno se alojará en un ostentoso y palaciego hotel en la Croisette y el otro en un lujoso refugio en la cima de una colina.

El reparto de esta cuarta temporada estará encabezado por reconocidas figuras del cine y la televisión como Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros.

Recientemente se anunció que Laura Dern reemplazaría a Helena Bonham Carter, quien se retiró de la producción por diferencias creativas.

Aun no está claro si esta temporada tendrá algún regreso sorpresa, como ha sucedido anteriormente. EFE

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