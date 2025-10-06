The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bielorrusia y Cuba abordan cooperación militar durante visita jefe de Estado Mayor cubano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 6 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, ha llegado a Bielorrusia para abordar la cooperación militar entre ambos países, informaron este lunes fuentes locales.

«El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba llegó a Bielorrusia en visita oficial», escribió en su cuenta de X Valeri Revenko, jefe del departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Bielorrusia.

Revenko precisó que el objetivo de la visita consiste en la discusión de «medidas prácticas» para preparar actividades de entrenamiento de militares cubanos «teniendo en cuenta la experiencia de conflictos armados contemporáneos».

La visita del alto mando militar cubano a Bielorrusia, el principal aliado de Moscú en la guerra de Ucrania, coincide con acusaciones de Estados Unidos sobre la participación de miles de cubanos en la ofensiva rusa.

En 2023 Ucrania presentó una lista con 253 pasaportes de cubanos reclutados para combatir por Rusia. EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR