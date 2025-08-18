Boca corta una extensa racha sin victorias y River golea a Godoy Cruz

1 minuto

Buenos Aires, 17 ago (EFE).- Boca Juniors puso fin este domingo a una racha sin victorias que duró 120 días con una goleada a domicilio por 0-3 a Independiente Rivadavia, mientras que River Plate se impuso por 4-2 a Godoy Cruz en el cierre de la quinta jornada del torneo Clausura argentino.

Boca se impuso en el Estadio Mundialista de Mendoza con un autogol de Ezequiel Centurión y sendos tantos de Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

Fue el primer triunfo del semestre y la primera alegría del xeneize tras 12 presentaciones.

River Plate con mayoría de suplentes, goleó por 4-2 a Godoy Cruz con sendos dobletes de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, mientras que Agustín Auzmendi convirtió los dos de la visita.

Barracas Central empató 1-1 en los pagos de Central Córdoba y quedó como líder de la Zona A con 10 unidades, uno más que Estudiantes -que hoy cedió su invicto al caer ante Banfield por 3-2.

Huracán derrotó el sábado a Argentinos Juniors por 1-0.

En la Zona B el líder es River Plate con 11 puntos, escoltado por Lanús, que hoy venció a Gimnasia por 1-2, con nueve puntos.

Los otros tres denominados ‘grandes del fútbol argentino-sufrieron derrotas en esta fecha: Racing el viernes 1-2 ante Tigre, Independiente el sábado 2-1 frente a Vélez Sarsfield y San Lorenzo también el sábado 2-1 contra Platense.

La quinta jornada se completará este lunes con dos partidos clave por la lucha por mantener el lugar en la primera división: Sarmiento ante Atlético Tucumán y Talleres frente a San Martín de San Juan. EFE

