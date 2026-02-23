Bogotá será sede en marzo del primer foro Celac-Unión Africana impulsado por Colombia

2 minutos

Bogotá, 23 feb (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, presentó este lunes el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana (UA), que se celebrará en Bogotá del 18 al 21 de marzo para fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambas regiones.

Márquez afirmó que el encuentro, convocado por Colombia, que tiene la presidencia pro tempore de Colombia de la Celac, busca «seguir abriendo caminos que fortalezcan la cooperación sur-sur» y consolidar acciones conjuntas frente a desafíos como el cambio climático, el hambre, la pobreza y las desigualdades.

«Esta agenda de alto nivel es una decisión estratégica de política exterior orientada a consolidar la reconexión birregional entre América Latina, el Caribe y el continente africano», afirmó la vicepresidenta en una rueda de prensa.

Según Márquez, a este Foro de Alto Nivel fueron invitados 19 de los 54 países africanos: Burundi, Yibuti, Etiopía, Kenia, Angola, Egipto, Mauritania, Argelia, Mozambique, Sudáfrica, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal, Togo, Benín y la República Democrática del Congo.

Por su parte, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, calificó el foro como «un hito» y explicó que será un «paso estratégico para proyectar el relacionamiento birregional entre América Latina, el Caribe y África» y avanzar hacia la institucionalización de este vínculo.

«El foro busca fortalecer la cooperación sur-sur entre dos regiones que representan más de 2.000 millones de personas, consolidando consensos políticos y creando condiciones para una futura cumbre entre ambas regiones», señaló la ministra.

El encuentro estará dividido en cuatro jornadas temáticas. El 18 de marzo se abordará la cooperación para el desarrollo con participación de la sociedad civil; el 19 se centrará en reparaciones históricas y justicia étnico-racial; el 20 se tratarán el comercio y las inversiones, y el 21 tendrá lugar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno.

Ese mismo día, Colombia entregará a Uruguay la presidencia pro tempore de la Celac, agregó Márquez.

En noviembre pasado, Colombia celebró en Santa Marta la IV Cumbre de la Celac y la Unión Europea, encuentro que estuvo marcado por la baja asistencia de jefes de Estado de ambos lados del Atlántico. EFE

pc/joc/cpy