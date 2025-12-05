Bolivia alcanza su primer oro en los Bolivarianos al ganar el triple salto femenino

1 minuto

Lima, 4 dic (EFE).- Bolivia ganó su primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025 gracias a la hazaña de la atleta Valeria Quispe, quien fue la mejor en el triple salto disputado este jueves y donde la plata fue para la ecuatoriana Adriana Chila y el bronce para la peruana Silvana Segura.

La boliviana consiguió una marca de 13 metros y 48 centímetros, la ecuatoriana le siguió de cerca, con 13 metros y 33 centímetros, y la peruana consiguió saltar 12 metros y 98 centímetros.

De esa manera, Bolivia alcanzó su primera presea dorada durante la undécima jornada de competencia, en la que sigue a la cola del medallero con un oro, seis platas, obtenidas en billar, pelota vasca y gimnasia; además de 17 bronces, conquistados en billar, boxeo, karate, taekwondo, tiro deportivo, wushu, pelota vasca, gimnasia y esgrima.

Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia, con 293 metales, de los cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, de ellas 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

