The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bolivia alcanza su primer oro en los Bolivarianos al ganar el triple salto femenino

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 4 dic (EFE).- Bolivia ganó su primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025 gracias a la hazaña de la atleta Valeria Quispe, quien fue la mejor en el triple salto disputado este jueves y donde la plata fue para la ecuatoriana Adriana Chila y el bronce para la peruana Silvana Segura.

La boliviana consiguió una marca de 13 metros y 48 centímetros, la ecuatoriana le siguió de cerca, con 13 metros y 33 centímetros, y la peruana consiguió saltar 12 metros y 98 centímetros.

De esa manera, Bolivia alcanzó su primera presea dorada durante la undécima jornada de competencia, en la que sigue a la cola del medallero con un oro, seis platas, obtenidas en billar, pelota vasca y gimnasia; además de 17 bronces, conquistados en billar, boxeo, karate, taekwondo, tiro deportivo, wushu, pelota vasca, gimnasia y esgrima.

Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia, con 293 metales, de los cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, de ellas 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

pbc/dub/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR