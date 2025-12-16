Bolivia convoca a cuatro nuevos jugadores para el amistoso contra Perú

La Paz, 16 dic (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, convocó este martes a otros cuatro jugadores que se suman a los 23 ya citados para enfrentar a Perú en un partido amistoso previsto para el 21 de diciembre, dentro de su preparación para la repesca internacional de marzo en que la buscará una plaza al Mundial de 2026.

Los nuevos convocados son Jesús Maraude, del Always Ready; Santiago Arce y Leonardo Justiniano, del San Antonio, y Bruno Poveda, del GV San José.

«Los futbolistas concentrarán de manera inmediata en la ciudad de Santa Cruz para quedar a disposición del cuerpo técnico», dice un comunicado oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Los cuatro se sumarán a los 23 jugadores convocados el sábado por Villegas para el amistoso, entre los que están tres defensores que militan en clubes españoles: Lucas Macazaga, del Leganés; Marcelo Timorán, del Córdoba B; y Óscar López, del Mallorca.

También fueron llamados el arquero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers sub-19 de Uruguay, el zaguero Diego Medina y el delantero José Martines, ambos del CSKA 1948 búlgaro, además de Marcelo Tórrez, del Santos sub-20 brasileño, y Leonardo Zabala, del Cancún FC mexicano.

Con el listado actualizado, Always Ready, que acaba de coronarse campeón del fútbol boliviano, y San Antonio aportan a la convocatoria cada uno cuatro jugadores; Bolívar tres, The Strongest y Blooming dos cada uno, entre otros clubes locales.

Son notorias las ausencias del portero Guillermo Viscarra, del Alianza Lima peruano, y del centrocampista y goleador de la Verde Miguel Terceros.

Al mando de Villegas, la selección boliviana accedió en septiembre a la repesca del Mundial de 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Como parte de su preparación, la Verde ya disputó cuatro amistosos en octubre y noviembre: con la mundialista Jordania, que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos; con Rusia, en el que cayeron por 3-0, y también acumuló derrotas por 2-0 ante Corea del Sur y por 3-0 ante Japón.

La selección boliviana visitará a la de Perú la próxima semana y en enero tiene previstos otros dos amistosos: el 18 ante Panamá en Tarija, sur de Bolivia, y el 25 ante México en la ciudad oriental de Santa Cruz. EFE

