Bolivia espera tener buen partido con Rusia pese al frío, según técnico de la selección

2 minutos

Moscú, 13 oct (EFE).- Bolivia ha estudiado profundamente el juego de la selección rusa de fútbol y espera jugar un buen partido amistoso este martes, pese a las bajas temperaturas en la capital rusa, afirmó en la víspera del choque el técnico principal de la selección boliviana, Óscar Villegas.

«Creo que vamos a poder tener rendimiento bueno, el clima no afectará en nada nuestro rendimiento, así que esperamos tener un muy buen partido», dijo en rueda de prensa, en vísperas del amistoso Rusia-Bolivia, que tendrá lugar en el estadio VTB Arena Dinamo, en Moscú.

Añadió que pese a que algunos jugadores como Roberto Carlos están acostumbrados a jugar en climas cálidos, en el país también hay zonas bastante frías, como es el caso de La Paz.

«Y bueno, en realidad estamos acostumbrados al frío, no nos afecta en absoluto», sostuvo.

Agradeció el trato recibido en Rusia y confesó sentirse «muy sorprendido» con las condiciones facilitadas para poder entrenar. «Hemos entrenado ayer en el Club Lokomotiv, hoy acá en el Dinamo, y realmente es una cosa muy increíble», agregó.

«Realmente lo que queremos es hacer un muy buen partido. (La selección rusa) es muy fuerte, muy poderosa, muy física, muy táctica, y queremos tener un gran partido», afirmó, al señalar que han estudiado a profundidad el estilo de juego ruso.

«Nosotros estamos buscando las alternativas para contrarrestar todo esto, y seguro que se sentirán mucho más fuertes en su estadio local», añadió, al recordar que la selección boliviana jugará mañana con Rusia «después de 32 años» sin medirse en la cancha.

Pese a ello, opinó que su equipo podrá «contrarrestar la presión de Rusia» y tratará de exponer su fútbol «ofensivamente».

La selección de Bolivia concluyó en séptimo lugar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, por lo que ganó un puesto como representante de la Conmebol en la repesca internacional.

Rusia está excluida de las competiciones europeas con motivo de la guerra de Ucrania, por lo que no participa de la fase de clasificación para la cita de Estados Unidos, México y Canadá. EFE

