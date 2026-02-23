Bolivia pide a connacionales en México mantener la clama y evitar desplazamientos

La Paz, 22 feb (EFE).- La Cancillería de Bolivia pidió este domingo a los connacionales en México que mantengan la calma y eviten los «desplazamientos interurbanos no esenciales» ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«El Gobierno nacional ha activado de manera inmediata los protocolos de monitoreo y asistencia consular, con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de los connacionales residentes o en tránsito en territorio mexicano», señala el ministerio boliviano de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Asimismo, pidió a los residentes bolivianos en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Nayarit que permanezcan en sus hogares o lugares de alojamiento y que eviten «desplazamientos interurbanos no esenciales, en atención a los bloqueos y cierres de rutas que han sido reportados por las autoridades».

También indicó que se habilitó la línea de emergencia +52 55 4092 3163 y el correo electrónico consulado@embajadadebolivia.mx, con el fin de que se reporte cualquier situación de emergencia.

La Cancillería boliviana mencionó además que mantiene una vía de comunicación con las autoridades mexicanas «a fin de asegurar que la protección y el bienestar de los bolivianos constituyan la prioridad en las actuales circunstancias».

La alerta en Bolivia se suma a anuncios similares en otros países, emitidos tras la ola de bloqueos carreteros y enfrentamientos posteriores a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG en Jalisco, en el oeste del país.

Oseguera Cervantes fue abatido por fuerzas militares durante un operativo en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.EFE

