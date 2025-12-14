Bolivia se lleva el Mundial Junior de Ráquetbol celebrado en Santo Domingo

Santo Domingo, 14 dic (EFE).- Bolivia apeló a su condición de referente suramericano de ráquetbol al conquistar de manera inapelable el Campeonato Mundial Junior Santo Domingo 2025 con unos 300 atletas de 15 naciones en la instalación para este deporte situada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, informaron este domingo sus organizadores.

Pendiente de que la Federación Internacional emita la puntuación final, la delegación boliviana obtuvo victorias en 14 pruebas (nueve en individual y cinco en dobles), por cinco de México y dos de Costa Rica.

Luego de la jornada final se procedió al acto de entrega de medallas y trofeos, el cual encabezaron los presidentes de la Federación Internacional de Ráquetbol, el uruguayo Osvaldo Maggi; de la Federación Dominicana, Rafael Fernández; del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; y de Centro Caribe Sports (antes Odecabe), Luis Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), entre otros.

En las categorías desde sub-16 a la sub-21 de ambas ramas, en individual y dobles, el certamen se denominó Copa Mundo; y desde sub-14 hasta la inferior, sub-10, se entregó la Copa Spirit.

Boliviano se llevó los créditos en las dos ramas del individual de la categoría mayor, sub-21, de manera inapelable, ya que ambas se dirimieron entre bolivianos.

En femenino conquistó el oro Camila Rivero, que superó a Rebecca Amaya 11-2, 11-5, 11-2. En masculino, Jonathan Fernando Flores dispuso de Nicolás Ramiro Iglesias 11-7, 11-6, 11-9.

México y Bolivia se repartieron los metales dorados en sub-18 años (Copa Mundo). La azteca Yanna Salazar se colgó el oro femenino ante Nicol Abril Mansilla, de Bolivia 11-8, 11-9, 12-10. En varones triunfó para Bolivia, Marco Mamani Aguilar, que se llevó por delante al mexicano Eder Rentería 11-5, 11-8, 11-3.

En sub-16, Bolivia no dejó opciones a México en las respectivas finales. Alfredo Santiago Borja Arévalo capturó el oro masculino por su victoria 11-5, 11-9, 6-11, 11-4; y Luciana Illanes Quenta dejó con la plata a la mexicana Andrea Pérez Picón.EFE

