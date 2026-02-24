Bolivia se medirá con Trinidad y Tobago en su último amistoso previo a la repesca

La Paz, 23 feb (EFE).- La selección de fútbol de Bolivia se medirá con Trinidad y Tobago en su último partido amistoso, previo a la repesca del 26 de marzo en la que la Verde buscará un cupo al Mundial 2026, informó este lunes la Federación Bolivia de Fútbol (FBF).

La institución anunció que el partido se disputará el próximo 15 de marzo en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz, la región más poblada del país.

«Disputaremos nuestro último partido de preparación, donde enfrentaremos a Trinidad y Tobago en un duelo clave para llegar en las mejores condiciones antes de viajar a México y disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026», dice un comunicado oficial de la FBF difundido en sus redes sociales.

El encuentro que la federación de fútbol considera «de despedida» para la selección boliviana se dará 11 días antes del partido de repesca que se disputará en Monterrey el 26 de marzo contra la selección de Surinam.

El reciente partido de preparación de la Verde fue contra México, el 25 de enero, que terminó con una derrota por la mínima diferencia para la selección del país andino.

Antes, Bolivia se enfrentó también de local contra Panamá en un encuentro que terminó en un empate 1-1.

Como parte de su preparación, la Verde ya disputó amistosos en octubre y noviembre de 2025: con la mundialista Jordania, que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos; con Rusia, en el que cayeron por 3-0, y también acumuló derrotas por 2-0 ante Corea del Sur, por 3-0 ante Japón y por 2-0 ante Perú.

La selección dirigida por el técnico Óscar Villegas accedió en septiembre pasado a la repesca tras vencer por 1-0 a la de Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

Si Bolivia gana a Surinam en el partido de repesca, deberá imponerse a la selección de Irak el próximo 31 de marzo para acceder a un cupo a la cita mundialista. EFE

drl/eb/car