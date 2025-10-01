The Swiss voice in the world since 1935
Bolsas de la India muestran impacto limitado de nuevos aranceles de EE.UU. a medicamentos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva Delhi, 1 oct (EFE).- Las bolsas de la India cerraron este miércoles al alza, reflejando un impacto limitado de los nuevos aranceles del 100 % impuestos por EE.UU. a medicamentos de marca y patentados en la industria farmacéutica de India.

Los principales índices bursátiles del país asiático, incluidos el BSE Sensex, que agrupa los valores de treinta grandes empresas indias, y el Nifty 50 de la National Stock Exchange (NSE), que representa a las cincuenta empresas más grandes y líquidas del territorio y el Nifty Pharma, que reúne a las principales farmacéuticas del país, se recuperaron tras descensos previos por el anunció de los nuevos aranceles de EE.UU. que habían afectado especialmente a farmacéuticas como Sun Pharmaceutical Industries.

“No se espera que las empresas farmacéuticas indias se vean muy afectadas, ya que son principalmente exportadoras de medicamentos genéricos y los aranceles se aplican a los de marca y patentados», afirmó a EFE Madhavi Arora, economista jefe de Emkay Global, una firma india de servicios financieros y de inversión.

La industria india, no obstante, tiene una gran dependencia del mercado estadounidense, que representa el 35% de sus exportaciones farmacéuticas totales, con un valor de 10.500 millones de dólares en el último año fiscal, según datos oficiales.

Este país asiático suministra entre el 40% y el 47% de todos los medicamentos genéricos que se consumen en Estados Unidos, y empresas clave como Dr. Reddy’s y Sun Pharmaceutical Industries, que obtienen cerca del 50% de sus ingresos de EE.UU.

Aunque el arancel estadounidense excluye de momento a los genéricos simples, el grueso de las exportaciones indias, el principal riesgo reside en la ambigua definición de «de marca o patentado» utilizada en la norma.

La interpretación inicial y optimista de los organismos de la industria, como la Alianza Farmacéutica India (IPA) y el Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de la India (Pharmexcil), también es que este lenguaje exime a la gran mayoría de las exportaciones indias, que consisten en genéricos simples.

La incertidumbre del mercado gira en torno a que esta zona gris termine por incluir también «genéricos complejos» y «biosimilares» que son, precisamente, los productos de alto valor de la industria india. EFE

mtv/jgv/rf

