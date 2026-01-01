Bolsonaro recibe alta médica y vuelve a prisión tras ocho días hospitalizado

1 minuto

Río de Janeiro, 1 ene (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue recluido este jueves nuevamente en la celda de la Policía Federal en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo, tras recibir el alta médica luego de haber sido sometido a cuatro operaciones en los ocho días en que estuvo hospitalizado.

El líder de la ultraderecha brasileña abandonó el Hospital DF Star de Brasilia a las 18.43 hora local (21.43 GMT) y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motocicletas. EFE

