Bombarderos rusos Tu-22M3 efectúan patrullas en aguas neutrales del mar Negro

1 minuto

Moscú, 16 dic (EFE).- Bombarderos estratégicos Tu-22M3 (Backfire, según los estándares de la OTAN) de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron este martes vuelos de patrulla en aguas neutrales del mar Negro.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los bombarderos fueron escoltados durante las más de cinco horas de vuelo por cazas Su-35 y Su-27.

«Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo», señala el comunicado castrense.

En octubre y noviembre, los bombarderos rusos efectuaron patrullas similares sobre el Báltico.

La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) realiza regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.

En agosto pasado estos aviones efectuaron una misión de patrulla sobre las aguas neutrales de Barents, frontera con Alaska y a fines de septiembre, una misión sobre los mares de Béring y Ojotsk. EFE

