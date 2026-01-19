Bomberos combaten un incendio que afectó 70 hectáreas de monte en el sureste de Uruguay

Montevideo, 19 ene (EFE).- Los bomberos de Uruguay se encuentran trabajando en el combate de un incendio que afectó unas 70 hectáreas de monte de pino y eucalipto en el departamento (provincia) de Rocha, ubicado en el sureste del país.

El fuego comenzó este domingo y la tarea llevada a cabo desde ese momento permitió evitar que cruzara la carretera nacional número 9, que en uno de sus extremos conecta a Uruguay con Brasil a través del paso de frontera de la ciudad de Chuy.

Asimismo, según detalló Bomberos, el incendio se encuentra circunscripto y se detuvo la propagación de su cabeza, la cual se dirigía hacia la zona de Laguna Negra, una de las áreas protegidas del país suramericano.

En tanto, añadió que los flancos derecho e izquierdo «se encuentran bajo líneas de control, continuándose con tareas de enfriamiento y consolidación del perímetro continuando con la creación de calles corta fuego».

Dicho trabajo es realizado por cinco dotaciones de bomberos, junto con efectivos del Batallón de Infantería y de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Esta última aportó un helicóptero Bell 212 equipado con un bambi bucket, recipiente flexible que permite la carga de agua de fuentes cercanas para luego realizar descargas sobre los focos de incendio.

En tanto, la Fuerza Aérea, explicó que el Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales se encuentra operando drones «para el monitoreo permanente del área afectada, brindando información en tiempo real que permite evaluar la evolución del incendio y apoyar la toma de decisiones del personal interviniente». EFE

