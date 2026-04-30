Bomberos de Ecuador obtienen certificación para actuar en desastres en todo el mundo

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Guayaquil (Ecuador), 30 abr (EFE).- El Cuerpo de Bomberos de Quito, la capital de Ecuador, obtuvo este jueves una certificación del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) de la ONU, que le permite actuar en desastres en todo el mundo bajo una metodología estandarizada, informó la institución.

Los bomberos ecuatorianos se convierten en el tercer equipo a nivel regional en lograr esta acreditación, que también tienen Chile y Colombia, y se integran al sistema internacional de respuesta a desastres, permitiendo que su apoyo sea priorizado por países afectados, al contar con capacidades técnicas que aportan valor comprobado a las operaciones de asistencia humanitaria y que están alineadas con la metodología Insarag.

Para poder obtener esta certificación, el equipo de búsqueda y rescate urbano realizó un ejercicio técnico de 36 horas continuas, desarrollado bajo la simulación de un terremoto de magnitud 7,5 grados, a través de ocho escenarios progresivos que recrearon condiciones reales de colapso estructural, poniendo a prueba las capacidades del equipo en las fases de movilización, tránsito y operaciones en terreno.

De acuerdo con la institución, en este ejercicio se evaluó la búsqueda primaria mediante técnicas especializadas, el levantamiento de cargas de gran tonelaje, la estabilización estructural, la búsqueda con perros y tecnología de punta, cortes técnicos, rescate en espacios confinados, atención médica y evacuaciones en altura.

El proceso fue evaluado por doce clasificadores internacionales miembros de Insarag provenientes de Reino Unido, Francia, Austria, Suiza, Rusia y Colombia y contó con el acompañamiento de siete observadores internacionales y 12 nacionales.

Contempló más de 170 ítems que midieron el desempeño operativo, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta del equipo ecuatoriano.

El comandante de los bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, dijo el miércoles que el proceso para alcanzar esta acreditación comenzó formalmente en abril de 2024, pero que la idea de someterse a estas pruebas empezó a gestarse tras el terremoto de magnitud 7,8 que azotó principalmente a las zonas costeras de Ecuador en 2016 y que dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos.

La institución ecuatoriana señaló que este logro «no solo refleja disciplina y preparación, sino un compromiso firme con la protección de la vida». EFE

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