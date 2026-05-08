Bonnie Tyler en coma inducido en Portugal tras someterse a una cirugía, según medios lusos

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Lisboa, 8 may (EFE).- La cantante británica Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal, informaron medios locales.

El medio portugués Correio da Manhã, que cita a fuentes próximas a la artista, explicó que Bonnie Tyler, de 74 años, está en coma en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la localidad de Faro, en el Algarve, después de que empeorara su estado de salud tras la intervención.

Los síntomas iniciales comenzaron durante un concierto en Londres y no fue hasta que volvió a Portugal, donde reside desde hace años, que fue llevada para ser operada de urgencia, según esa fuente.

Su equipo había anunciado este miércoles que la habían intervenido a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que «la operación fue bien» y que ella estaba «recuperándose».

«Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo», escribió en su cuenta de Instagram.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como ‘It’s a Heartache’, pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico tema ‘Total Eclipse of the Heart’ (1983). EFE

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