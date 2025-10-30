Boric llega a Corea del Sur para participar en la cumbre del APEC y fomentar inversiones

Gyeongju (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó este jueves a Corea del Sur para participar en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), una cita en la que el único mandatario latinoamericano presente aprovechará para fomentar inversiones.

«Ya es jueves 30 de octubre y amanece en la República de Corea. Aterrizamos en Seúl junto a la delegación de autoridades y empresarios chilenos», dijo Boric en la red social X.

El mandatario chileno tiene previsto este jueves encabezar el Seminario Empresarial Chile-Corea del Sur en Seúl, al que calificó de un «espacio clave para el fomento de inversiones y comercio», así como visitar el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y reunirse con el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki Moon.

Boric viajará el viernes a la ciudad de Gyeongju, situada a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl, para participar en la APEC. «Tendremos sesiones de diálogo junto a otros líderes de las economías que forman parte del Foro», dijo.

El presidente afirmó antes de su partida que aprovechará su visita a Corea del Sur para promover inversiones en energías renovables, hidrógeno verde y tecnología, acompañado de una amplia delegación empresarial.

Durante su gestión, Chile ha insistido en la importancia del multilateralismo y el libre comercio como herramientas para enfrentar la crisis climática y acelerar la transición energética.

El intercambio comercial con las economías de la APEC creció a una tasa promedio anual del 7,9 % desde 1994 y alcanzó los 122.703 millones de dólares en 2024, equivalentes al 66,9 % del comercio total del país, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Boric es el único mandatario latinoamericano presente en la cumbre anual del APEC, que se celebra del 31 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju, pues México enviará a su secretario de Economía y Perú a su ministra interina de Comercio Exterior y Turismo.

Chile, México y Perú llegan a la cumbre de la APEC con agendas orientadas a reforzar su vínculo económico con Asia, con énfasis en atraer inversiones en energías limpias y tecnología, proteger la industria nacional frente a la competencia asiática y avanzar en la liberalización y digitalización del comercio regional. EFE

