Boric pide acabar “criminal” bloqueo a Cuba y dice que enviará ayuda a través de Unicef

Santiago de Chile, 12 feb (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció este jueves el bloqueo “criminal” que ha impuesto Estados Unidos sobre Cuba y explicó que la ayuda humanitaria que enviará Chile a la isla se canalizará a través de la Unicef.

“El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Boric explicó que se donará al organismo internacional una cantidad de dinero que no determinó “junto a otros países latinoamericanos” y pidió “terminar con este bloqueo inhumano”.

Horas antes, en rueda de prensa, el canciller, Alberto van Klaveren, había explicado que el dinero saldrá del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, con el que Chile ya ayudó a la isla el año pasado tras el paso de un huracán, así como a Gaza y Ucrania.

El incremento de la presión de Washington, con el asedio petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero para imponer aranceles a quienes suministren combustible a Cuba, ha agravado la profunda crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras récord.

La falta de combustible ha provocado que las aerolíneas de Canadá y Rusia, los dos principales emisores de turistas a Cuba, suspendan temporalmente los vuelos a La Habana tras evacuar a sus nacionales varados.

El Gobierno de México anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas.

La decisión de Chile de enviar ayuda tiene lugar horas después de que distintos dirigentes del Partido Comunista Chileno (PC) -formación política que integra la coalición con la que gobierna Boric- urgieran a mandar ayuda a Cuba.

Desde que Boric llegó a la Presidencia en marzo de 2022 con una amplia coalición que incluye a su partido (el Frente Amplio), los comunistas y la centroizquierda tradicional, Cuba ha sido un tema espinoso para el Gobierno.

Pese a defender el castrismo en sus tiempos de dirigente universitario y diputado, Boric ha cambiado su postura desde que está en el poder, denunciando al mismo tiempo tanto el bloqueo económico de Estados Unidos como la «dictadura» que sufre Cuba, una posición que incomoda al PC. EFE

