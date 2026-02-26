Boric rechaza la nueva doctrina Monroe de Trump en plenas tensiones por proyecto con China

3 minutos

Santiago de Chile, 26 feb (EFE).- El presidente chileno, Gabriel Boric, rechazó este jueves la política exterior del Gobierno de Donald Trump que rescata la doctrina Monroe y, en medio de las tensiones diplomáticas entre su Gobierno y Washington, afirmó que «es una lógica que no podemos aceptar».

«Reduce el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar sus relaciones con países como China», dijo a periodistas.

Las declaraciones del mandatario, que dejará el cargo el próximo 11 de marzo, llegan en plena polémica por las sanciones de Estados Unidos impuestas a tres funcionarios de su Gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, por un proyecto en evaluación para construir un cable submarino de fibra óptica que una China y Chile.

El Departamento de Estado de EE.UU. restringió la semana pasada sus visados y los acusó de «socavar la seguridad regional en nuestro hemisferio», una represalia que tensó las relaciones entre la Casa Blanca y La Moneda.

Boric criticó que la política exterior de la Administración de Donald Trump suponga que América Latina «debe alinearse con los criterios de seguridad nacional y de desarrollo» fijados por Washington y limitar vínculos «incómodos o competitivos», con «castigos o consecuencias» para los pueblos o gobernantes que no sigan este camino, y mencionó las represalias en contra de los miembros de su Ejecutivo.

El presidente saliente «valoró» mantener una relación «solida y respetuosa» con Estados Unidos y reconoció «su relevancia en la región», incluso -dijo- «con sus aspectos críticos, como su intervención en el golpe de Estado de 1973», que derrocó el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) y abrió un período de 17 años de dictadura en Chile.

Sin embargo, sostuvo que la posición de Chile debe ser «no renunciar ni a la relación con Estados Unidos ni a la diversificación estratégica con otros socios como China, la Unión Europea o India».

Durante su mandato, Boric ha criticado en público a Trump por asuntos como la subida de los aranceles, sus declaraciones sobre recuperar el control del Canal de Panamá, su papel en la guerra de Ucrania o los bombardeos de Irán.

El Gobierno de Trump anunció a finales del año pasado, en el marco de su Estrategia de Seguridad Nacional, una nueva política exterior que busca restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y restringir la presencia de fuerzas y competidores económicos fuera de la región.

«Frente a cualquier lógica de primacía unilateral -concluyó Boric-, la respuesta más eficaz es la coordinación regional funcional» y «trabajar por una América del Sur más integrada». EFE

