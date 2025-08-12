The Swiss voice in the world since 1935

Brasil, Chile y Canadá se alternan las medallas en la despedida del remo

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE).- El remo se despidió este martes de la programación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con la definición de tres categorías y con dominios alternos de Brasil, Chile y Canadá.

A primera hora, en la categoría de doble par de remos cortos femenino (W2X), la medalla de oro fue para las brasileñas Jennifer de Almeida y Lara Pizarro con un tiempo de 7:11.17, mientras que la plata cayó en manos de las chilenas Felipa Rosas y Antonia Liewald con 7:12.59.

El bronce recayó en las canadienses Tess Friar y Jalyn Mowry, que pararon el reloj en 7:23.60.

Por su parte, los dos remos sin timonel femenino (W2-) tuvieron como dueñas con un 7:21.23 a las chilenas Emilia Liewald y Camila Cofré, mientras que la estrella paraguaya y ya ganadora en la categoría femenina de un par de remos cortos, Nicole Martínez, y su compatriota Fiorela Rodríguez se llevaron la plata con un 7:27.71. Las canadienses Riley Richardson y Ella McKinley se quedaron con el bronce con 7:34.63.

El remo le dijo adiós a las aguas del puerto de la capital paraguaya con la prueba del ocho femenino (W8+) que fue ganada por Canadá, seguida por Brasil y Paraguay. EFE

