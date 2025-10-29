Brasil cierra sus amistosos como local con una segunda goleada a Nueva Zelanda (10-0)

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- La selección brasileña de fútbol sala femenina, una de las favoritas para ganar la primera edición del Mundial en Filipinas -del 21 de noviembre y el 7 de diciembre-, goleó por segunda vez a Nueva Zelanda (10-0) en el último amistoso disputado en gimnasio Jones Minosso (Lages, Santa Catarina), el último como local.

Los goles los marcaron Tampa (2), Emilly (2), Ana Luiza, Luana, Amanda, Simone, Vanin y Lucileia en una nueva exhibición de la ‘canarinha’, que al descanso ya ganaba por un claro 4-0.

Ya en el anterior partido, el conjunto de Wilson Saboia había ganado por 9-0 en una exhibición también en Lages.

El torneo y los amistosos en Santa Catarina formaron parte de la preparación de Brasil para la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA.

En la fase de grupos estará en compañía de Irán, Italia y Panamá y el debut del equipo será contra las iraníes, el día 23.

Antes, la selección brasileña disputará un torneo amistoso en la ciudad de Nakhon Rachasima, en Tailandia, a principios de noviembre.

El 13, Brasil se enfrentará otra vez a Nueva Zelanda y, dos días después, a Tailandia y el día 19 viajará hasta Filipinas. EFE

