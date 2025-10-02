Brasil convoca a Vitinho, del Botafogo, para sustituir al lesionado Vanderson

The Swiss voice in the world since 1935
São Paulo, 2 oct (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, citó este jueves a Vitinho, lateral derecho del Botafogo, para sustituir al lesionado Vanderson con miras a los dos partidos amistosos que la Canarinha jugará contra Corea del Sur y Japón.

Vanderson se lesionó el miércoles durante el encuentro de Liga de Campeones de Europa entre el AS Mónaco y el Manchester City (2-2).

El lateral del conjunto monegasco empezó como titular, pero en el minuto 22 tuvo que ser retirado en camilla por los servicios médicos debido a un problema muscular.

Vanderson salió del terreno de juego entre lágrimas.

La lesión se produjo poco después de que el técnico italiano lo incluyera en la lista de 26 jugadores para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, que se disputarán los próximos 10 y 14 de octubre, en Seúl y Tokio, respectivamente.

En la anterior convocatoria de la selección brasileña, ocurrió exactamente lo mismo.

‘Carletto’ citó a Vanderson para los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas contra Chile y Bolivia, pero el defensa sufrió otro percance físico y en su lugar vino Vitinho, de 26 años.

Desde que asumió el banquillo de la Canarinha, en mayo pasado, el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich se ha visto obligado a cambiar multitud nombres de su lista inicial de convocados por diversas dolencias de última hora.

Brasil, cuyo juego sigue sin convencer, tiene previsto enfrentarse en el próximo periodo de selecciones, en noviembre, a dos combinados africanos, con el objetivo de prepararse para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. EFE

